زاهي حواس يجري عملية جراحية في الساق اليمني بألمانيا.. وطبيبه: صحته ممتازة

أجرى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، جراحة اليوم بالساق اليمني، على يد البروفيسور توراين في مستشفي هايدلبرج في ألمانيا.

وقال البروفيسيور توراين، إنَّ العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز وأن «حواس» في حالة صحية ممتازة وأنَّه سيعود لأرض الوطن قريبًا.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب حواس: «تمت بفضل الله العملية بنجاح وفقًا للتقارير الطبية المتاحة، ويتمتع حواس، حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتمّ تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة، وتؤكّد عائلة حواس أنَّهم يقدرون الخصوصية والتفهم في هذا الوقت وأنهم سيقدمون المعلومات اللازمة حول تحسن حالته في الأيام المقبلة».