20 دعاء للأم المتوفاة.. «اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها»

تحرص الكثير من الأسر التي لديها أم متوفاة على ترديد الأدعية، أملا في تخفيف حسابها، ولعل ذلك يكون شافعا لها يوم الحساب، إلا أن البعض قد لا يعلم بماذا يدعو، ولذلك نستعرض في هذا التقرير 20 دعاء للأم المتوفاة.

20 دعاء للأم المتوفاة

العلماء أكدوا أنه لا صيغة محددة أو معينة يمكن الدعاء بها للأم المتوفاة، إذ يمكن للعبد الدعاء بما يأمل، كما أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد عبر موقع دار الإفتاء، أن الدعاء عبادة جليلة حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، ولذلك يمكن ترديد 20 دعاء للأم المتوفية بأي صيغة مفضلة، ومنها التالي:

أدعية للأم المتوفاة

- يا رب أرحم أمي وتجاوز عن أخطائها واغفر لها الزلات واجعلها من عبادك المرحومين بفضلك وعطفك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المسلمين وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يتنعمون فيها.

- يا رب أدعوك دعاء الرحمة والمغفرة والجنة لأمي المتوفية، فاللهم تقبل واجعلها أسعد خلقك في قبرها.

- اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.

- يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرة بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال، اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم إني أسألك الرحمة لأم أنجبتني وتعبت وسهرت الليالي لرعايتي وراحتي فاللهم أرحها بعد التعب ومد لها في قبرها مد بصرها.

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

- اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها.

20 دعاء قصير للأم المتوفية

ويمكن ترديد دعاء للأم المتوفية كالتالي:

- ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة.

- اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

- اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

- اللهم ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.

- اللهم اجعل ذرية أمي ذرية صالحة.

- اللهم اجعل ذرية أمي تدعو لها بالخير الى يوم الدين.

- اللهم أني أسالك أن ترحم أمي وتدخلها الفردوس الأعلى.

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

- اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها.

- ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة.

- اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

- اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.