احترس من الأمطار.. أرقام الطوارئ في 11 محافظة لخدمتك

توقعت غرف عمليات المحافظات، تعرض 11 محافظة، اليوم الاثنين، لسقوط أمطار بالتزامن مع المنخفض الجوي، الذي تشهده البلاد، موضحة أرقام الطوارئ التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن للإبلاغ عن أي أزمات على الطرق أو في المنازل، أو حالات مرضية طارئة قد تحدث في ظل الطقس السيئ.

حالة الطقس اليوم

وكشفت غرف عمليات المحافظات، أنّ حالة الطقس تشهد، اليوم الاثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية والدلتا، ومنها 11 محافظة: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، وتصل إلى القاهرة الكبرى»، تكون من خفيفة إلى متوسطة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ حدة الأمطار تقل مع وقت الظهيرة اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنّ الطقس يتحسن خلال يوم غد الثلاثاء تدريجيًا على معظم الأنحاء.

أرقام الطوارئ لمواجهة حالة الطقس السيئ

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز أرقام التي يحتاجها المواطن، خلال موجة الطقس السيئ، وأثناء سقوط الأمطار بالمحافظات، وجاءت كالتالي:

طوارئ المرور: 01221110000

شرطة النجدة: 122

الإسعاف: 123

الإدارة العامة لمرور القاهرة: 136 - 01155554444

الإدارة العامة لمرور الجيزة: 37612166

الإدارة العامة للحماية المدنية: 23892017 - 23892016 - 180

الحماية المدنية بالقاهرة: 23919364

الحماية المدنية بالجيزة: 37610258

شرطة المرور: 128

دليل التليفون: 140

طوارئ الكهرباء: 121

طوارئ الغاز: 129