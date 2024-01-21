«آداب عين شمس» تعلن نتائج امتحانات منتصف العام الجامعي

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024، وأنه سيتم رفعها اليوم على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

نتائج امتحانات التيرم الأول

وذكرت الدكتور حنان كامل أن الامتحانات بدأت يوم السبت 23 ديسمبر 2023، وسوف تنتهي يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024 وسط تكاتف جميع الإدارات من أجل إنجاح العملية الامتحانية.

كما تشكَّلت الورقة الامتحانية من ثلاثة أنماط مختلفة، اشتملت على الأسئلة المقالية والموضوعية بنسب متفاوتة، وتم تصحيح الامتحانات إليكترونيًا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما سيتم إعلان النتائج أولا بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعي للطالب، ومنصة عين شمس الإليكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الاطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية.

وأشادت الدكتورة حنان كامل بالجهد الذي يبذله القائمون على قطاع شؤون التعليم والطلاب، وعلى رأسهم الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية ورئيس القطاع، والذى يبدو جليا في نجاح سير الامتحانات التي استمرت لمدة شهر، كما أشادت بالتزام الأساتذة وأعضاء الكنترول والملاحظين وأساتذة المواد وأعضاء وحدة القياس والتقويم بتسليم المهام الموكلة إليهم قبل الوقت المطلوب وبالدقة المنشودة، كما أشادت بالتزام الطلاب بالتعليمات والتنبيهات المعلنة قبل بدء الامتحانات، كما تم تحويل المخالفين والمتجاوزين للتحقيق، وذكرت أن الأقسام التي سيتم إعلان نتائج الامتحانات بها اليوم هي أقسام: الحضارة الأوروبية القديمة، الدراسات الفلسفية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، اللغة العبرية وآدابها، الآثار، الإعلام، الإرشاد السياحي ، إرشاد سياحي (فرنسي)، برنامج الدراسات الإسرائيلية.

كما صرحت عميدة الكلية أنه سوف يتم إعلان نتائج باقي الأقسام والبرامج غدا فصاعدا، قبل بدء أجازة منتصف العام الدراسي ، فبالنسبة لنتائج أقسام المكتبات والمعلومات واللغات الشرقية فسيتم إعلانها غدا، وبالنسبة لأقسام التاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الإنجليزية فالامتحانات مستمرة بها حتى نهاية الأسبوع.

كما سيتم فتح باب الالتماسات خلال الإجازة، وكذلك سوف يتم فتح باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام.

كما أكدت على أنه سوف يتم إتاحة العديد من الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام.

أما على صعيد قطاع الدراسات العليا فأعلنت عميدة الكلية أنه سوف يتم غدا إعلان نتائج الأقسام الآتية:

قسم اللغات الشرقية وآدابها،قسم اللغة الإنجليزية، قسم الحضارة الأوروبية، قسم الدراسات الفلسفية، كما أشادت بالجهد الملحوظ الذى يبذله القائمون على القطاع على رأسهم ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية ورئيس القطاع ، والالتزام بالمهام الموكلةإليهم بدرجة عالية من الدقة والانضباط.