بنك مصر يخفض الحدود القصوى للمعاملات الدولية الشهرية

قرر بنك مصر خفض الحدود القصوى للمعاملات الدولية الشهرية على السحب النقدي والمشتريات على البطاقات الائتمانية خارج مصر بحسب جدول البطاقات على الموقع الرسمي للبنك.

وأعلن بنك مصر تعديل احتساب الحدود من الدولار إلى ما يعادل الجنيه من أية عملة أخرى.

ونرصد في السطور التالية الحد الأقصى الشهري لعدد من البطاقات الائتمانية في بنك مصر بعد الخفض.

بطاقة كلاسيك

خفض الحد الأقصى للمشتريات لما يعادل 3 آلاف جنيه من أي عملة أجنبية بدلا من 100 دولار، وبالنسبة للسحب النقدي ما يعادل 3 آلاف بدلا من 100 دولار.

البطاقة الذهبية

المشتريات 6 آلاف جنيه بدلا من 200 دولار والسحب النقدي 3 آلاف جنيه بدلا من 200 دولار.

بطاقة تيتانيوم

خفض حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه بدلا من 500 دولار والسحب النقدي 3 آلاف جنيه بدلا من 100 دولار.

البطاقة البلاتينية

بالنسبة للمشتريات ما يعادل 22.5 ألف جنيه بدلا من 1000 دولار والسحب النقدي ما يعادل 3 آلاق جنيه بدلا من 100 دولار.

بطاقة وورلد

يكون حد المشتريات ما يعادل 45 ألف جنيه من أي عملة أجنبية بدلا من 2000 دولا والسحب النقدي الشهري 6 آلاف جنيه بدلا من 200 دولار.