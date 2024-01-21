أفضل وقت لشرب القهوة لحرق الدهون.. ليس عند الاستيقاظ

يعتمد العديد من الأشخاص على تناول فنجان القهوة عند الاستيقاظ في الصباح مباشرة، للمساعدة في بدء يومهم، ولكن هل تعلم أن هناك وقتا هو الأفضل لشرب القهوة لحرق الدهون؟.

يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على ما يقرب من 100 ملليجرام من الكافيين، على الرغم من أن هذه الكمية تختلف اعتمادًا على نوع القهوة المطحونة وكيفية تحضيرها، بحسب موقع «clevelandclinic».

فوائد القهوة وأفضل وقت لتناولها

التقرير نقل تصريحات الطبيب أنتوني ديمارينو، الذي قال «الإنسان يفرز الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح لمساعدته على أن يصبح أكثر يقظة ووعيًا بما يحيط به عن الاستيقاظ».

عادةً ما تصل مستويات الكورتيزول لديك إلى ذروتها بين الساعة 7 صباحًا و8 صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل أثناء نومك، بهذه الطريقة، يساعد الكورتيزول الجسم على الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ، المعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب التقرير.

لكن التأثيرات المحفزة للقهوة التي تحتوي على الكافيين أول شيء في الصباح يمكن أن تزيد من إنتاج الكورتيزول، قد يرحب بعض الأشخاص بهذه الهزة الإضافية لأنظمتهم، بينما قد يشعر آخرون بمزيد من القلق أو التوتر أو الانفعال.

ما هو أفضل وقت لتناول القهوة لحرق الدهون؟

ما هو أفضل وقت لشرب القهوة لحرق الدهون؟، القهوة يمكن أن تكون بديلاً جيدًا للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، باستثناء مشروبات القهوة ذات النكهة المتخصصة والتي تحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية، اعتمادا على حجم الكوب، هكذا أوضح التقرير.

قد يكون لشرب القهوة الممزوجة بمسحوق البروتين بعض الفوائد أيضًا، نظرًا لأن البروتين يستغرق وقتًا أطول للهضم، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وبحسب التقرير، فإن أفضل وقت لتناول فنجان من القهوة لـ حرق الدهون يكون في منتصف الصباح أو متأخرًا بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، والذي يساعد على جني أكبر قدر من فوائد القهوة.