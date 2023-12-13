طوارئ في الإسكندرية لاستقبال الأمطار المتوقعة.. كيف استعدت المحافظة؟

رفعت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع تساقط الأمطار الخفيفة على المدينة، وسط تأكيدات غرفة عمليات المحافظة باستمرارها على مدار اليوم.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن استمرار حالة الطوارئ يرجع إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة والرعدية أحيانا مع بداية اليوم، على أن تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، لتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وتخف حدتها تدريجيا على مدار اليوم.

رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية

وأضاف «نافع» في بيان له، أن حالة الطوارئ بالشركة مستمرة منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم، حيث تم التعامل السريع مع تجمعات المياه الناتجة عن هطول الأمطار، مؤكدا تواجد جميع القيادات والعاملين والمتابعة اللحظية والربط الكامل بين غرفة عمليات شركة الصرف الصحي وغرف عمليات المحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة.

واستعدت محافظة الإسكندرية للأمطار من خلال وضع عدد من الحواجز على النقاط الساخنة بطول الكورنيش، في محاولة لمنع خروج الأمواج إلى الشارع، إضافة إلى مصدات لحجز الرمال والتي تقوم بدورها بسد الشنايش على الكورنيش.

جاهزية فرق العمل للتدخل السريع

فيما شددت محافظة الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع شركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة، مع تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، في حال تساقط الأمطار بغزارة.

كما تعمل غرفة الطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين على رقم 175 الخط الساخن، أو عن طريق الواتساب على رقم ⁦01201175175⁩ للعمل على حلها فوار.