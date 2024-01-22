«الأرصاد» تحذّر سكان المحافظات الشمالية: ابتعدوا عن الملاحة البحرية اليوم

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم خاصة لسكان السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، وشمال الدلتا، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد.

إنذار بحري للمدن الساحلية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 امتار، بسبب نشاط شديد للرياح الشمالية الغربية، وتتراوح سرعات الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، لذا يجب الابتعاد عن الملاحة البحرية اليوم.

منخفض جوي

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادرعنها منذ قليل، أنّ حالة عدم الاستقرار تستمر لنحو 5 أيام، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في البحر المتوسط، يتزامن مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، يصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة، تعمل على تكاثر السحب الممطرة التي تمتد من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من طقس اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة بين 4 لـ5 درجات على المحافظات الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وتتراوح قيم الحرارة العظمى بين 18 إلى 20 درجة مئوية.