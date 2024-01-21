«الأرصاد» تنفي تعرض مصر لمنخفض قطبي مصحوب بثلوج: نشهد طقسا غير مستقر

نفت الدكتور منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي قطبي يصاحبه وثلوج بدء من طقس غدا الأثنين، مؤكّدة أنَّ هناك بالفعل حالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار بدءا من الغد لكن دون تساقط الثلوج.

وتابعت منار غانم في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتأثر بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، يصاحبه هواء بارد من اصل قطبي على سطح البحر المتوسط، كما يصاحبه تكاثر للأمطار فقط، لكن ليس هناك أي توقعات بتحول تأثيره إلى منخفض قطبي أو يصاحبه تساقط للثلوج».

واستكملت أنَّ المنخفض سوف يعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بين 4 لـ5 درجات، خاصة أنَّه يأتي تزامنا مع منخفض جوي آخر قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية باردة، ولكن كل ذلك لن يجعلنا نشعر بالمعدلات الطقس الشديدة البرودة إلا في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، إذ ستكون حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة «لن نشهد أي تساقط للثلوج، بل أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة فقط، على محافظات شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد للسواحل الشرقية ووسط سيناء».

طقس غير مستقر

واستكملت: «سنعيش فترة طقس غير مستقر، يبدأ غدا على السواحل الغربية للبلاد ويصل في ساعات المساء للسواحل الشرقية، ويمتد المنخفض الجوي الممطر والمتعمق على ارتفاع من 5 إلى 6 أمتار على سطح الأرض يومي الثلاثاء والأربعاء، وتمتد الأمطار المتفاوتة الشدة إلى محافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبرى ووسط سيناء والسواحل الغربية وحتى شمال الصعيد، إذ تكثر السحب الممطرة بكميات غزيرة، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية.