ماذا يحدث في حالة الطقس اليوم بالمحافظات؟.. اعرف أماكن سقوط الأمطار

يضرب منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط البلاد، متسببًا في اضطراب الأحوال الجوية ضمن حالة الطقس اليوم بالمحافظات، إذ تمتد الاضطرابات الجوية إلى باقي الأنحاء خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يجلب معه كتل هوائية رطبة وباردة، ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بشمال البلاد، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبسبب المنخفض الجوي، فإنّ الأرصاد تحذر من نشاط حركة الرياح على مسطح البحر الأبيض المتوسط، والذي يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ ترتفع الأمواج من 3 لـ 4 أمتار، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 50 وحتى 70 كيلو مترًا في الساعة الواحدة.

حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، أجواء مائلة للبرودة خلال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد، مائلة للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تتحول إلى شديدة البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بينما تكون باردة على باقي الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشهد البلاد أجواء ماطرة بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام، إذ تضمنت أماكن سقوط الأمطار اليوم الآتي:

سقوط أمطار متوسطة تتحوّل إلى غزيرة خلال المساء بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال وجه البحري، على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة خلال المساء على مناطق من مدن القناة، وجنوب الوجه البحري.

كما أنّه من المتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مساءً على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال

وتضمنت توقعات الأرصاد الجوية، نشاطا في حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، على فترات متقطعة، وذلك في القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في المحافظات فإنّها من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة التي تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة بنسب حدوث تتراوح بين 40 وحتى 60% على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وخليج السويس، قد تمتد للقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.