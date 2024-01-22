الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. كتل هوائية باردة قطبية السبب

أكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية بدءا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وذلك بفارق ملحوظ عن درجات الحرارة المسجلة خلال الـ5 أيام الماضية، التي سجلت لأول مرة في يناير ارتفاع درجات الحرارة بقيم وصلت إلى 25 درجة على القاهرة والسواحل ولـ28 درجة على جنوب البلاد.

كتل هوائية قطبية تؤثر على حالة الطقس اليوم

وأضافت منار غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ من أهم أسباب انخفاض درجات الحرارة اليوم وعودتها لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، هو وجود كتل هوائية باردة قطبية قادمة اليوم على مسطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض الحرارة بقيم تصل لـ5 درجات في طقس اليوم، وتصل إلى 7 درجات في طقس نهاية الأسبوع الجاري، وهذه الكتل القطبية مصاحبة للمنخفض الجوي القادم من جنوب غرب أوروبا، التي يعمل أيضًا على تكاثر السحب العالية والمنخفضة الممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 20 15

أكتوبر 25 14

بنها 20 15

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 15

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 20 14

طنطا 20 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 21 15

العريش 21 14

رفح 21 14

رأس سدر 23 12

نخل 24 5

كاترين 18 3

الطور 25 12

طابا 24 13

شرم الشيخ 28 16

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 26 16

الغردقة 27 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 8

أسيوط 22 8

سوهاج 23 9

قنا 26 11

الأقصر 27 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 07

أبو سمبل 26 11