108 آلاف و377 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في الدقهلية اليوم

توافد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، على اللجان لتأدية امتحان مادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي للفصل الدراسي الأول، ومن المقرر استمرارهما على مدار 3 ساعات، ساعتين للمادة الأولى وساعة واحدة للمادة الثانية، وجاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان، حفاظًا على سلامة الطلاب وحرصًا على أمنهم.

توفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، ضرورة متابعة اللجان الامتحانية داخل المدارس في محافظة الدقهلية، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة مجريات الأمور أولًا بأول، والنظر في مجريات الأمور داخل اللجان، وتذليل العقبات والمعوقات أمام الطلاب والطالبات خلال اللجنة، ومنع مصادر الإزعاج والضوضاء، والحرص على توفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، وتفتيش الطلاب ذاتيًا منعًا لأي غش.

وشدد على التصدي بكل حسم وحزم لكل محاولات الغش، ومن ضمنها منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين والملاحظين، وتفتيش الحقائب بدقة حرصًا على الحفاظ على حقوق كل طالب.

108 آلاف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية

ويؤدي 108 آلاف و377 طالبًا، امتحانات الشهادة الإعدادية، و1579 طالبًا في الإعدادية المهنية، و62 طالبًا في مدارس الصم وضعاف السمع، و4 طلاب في مدارس النور للمكفوفين، داخل 590 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية.