أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، إذ لم يطرأ على أسعار العملات أي تغيراً منذ ختام تعاملات أمس الأحد، وقد بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل البنك المركزي المصري 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإٍسترليني اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 39.22 جنيه للبيع و38.93 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 39.14 جنيه شراءً أما سعر البيع 39.39 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 39.34 جنيه للبيع و39.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل بنك الإسكندرية يبلغ 39.35 جنيه للبيع و39.06 جنيه للشراء.