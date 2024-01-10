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استقرار سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كتب:

مريم حنفي
03:56 م | الأربعاء 10 يناير 2024
سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

يشهد سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا داخل البنوك المصرية، إذ يسجل سعر الجنيه الإسترليني الأعلى شراء 39.45 جنيه، أما سعر الأقل بيعًا يبلغ 38.65 جنيه، وذلك وفقًا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء والذي جاء كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

- وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري إلى 39.24 جنيه للشراء و39.37 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

- كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 39.04 جنيه شراءً و39.20 جنيه بيعًا. 

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 39.22 جنيه للشراء أما سعر البيع 39.36 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 33.39 جنيه بيعًا و39.17 جنيه شراءً. 

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بقلم مريم حنفي