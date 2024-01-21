الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024 برقم العداد.. إليك الخطوات

يسعى مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات في اجراء عمليات البحث والتحري في كل شهر والاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024 برقم العداد من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة؛ للاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عددًا من الخطوات التي يجب أن يقوم بها مستخدمو العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر يناير الجاري 2020 برقم العداد بشبكات وفروع شركات التوزيع التالية «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024 لمستخدمي العدادات التقليدية برقم العداد وهي كالتالي:

* الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع القابضة للكهرباء

- وتتم هذة الخطوة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر.

* الخطوة الثانية

- وتتم من خلال اختيار المشترك لـ«منصة الدفع الإلكتروني» من خلال الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ "

* الخطوة الثالثة:

- وتتم من خلال النقر لإدخال رقم الهاتف.

*الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال اختيار المشترك للشركة التابع لها في المحافظات.

*الخطوة الخامسة:

- وهي تتم من خلال إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

* الخطوة السادسة:

- تتم من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير