معرض للصور الفوتوغرافية بالذكرى الـ35 لاكتشاف خبئية معبد الأقصر

يحتفل متحف الأقصر للفن المصري القديم اليوم بالذكرى الـ35 على اكتشاف خبيئة معبد الأقصر، التي تم اكتشافها في 22 يناير 1989، وضمّت أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، من بينها تماثيل وجعارين وأدوات جنائزية.

ينظم المتحف معرضاً للصور الفوتوغرافية عن مراحل اكتشاف الخبيئة وعرض القطع الأثرية الخاصة بها، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً بقاعة المحاضرات بالمتحف.

كما سيتمّ تكريم الدكتور محمد الصغير، رئيس قطاع الآثار المصرية آنذاك، الذي أعلن عن اكتشاف الخبيئة، وذلك تقديراً لجهوده في الحفاظ على التراث المصري.

يُعدّ اكتشاف خبيئة معبد الأقصر أحد أهم الاكتشافات الأثرية في مصر الحديثة، حيث ساهم في إثراء المشهد الأثري المصري وكشف المزيد من الأسرار عن الحضارة المصرية القديمة.

عرض فيلم «سفراء المتحف»

في سياق متصل، أعلن القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي عن عرض فيلم «سفراء المتحف» يوم الخميس 1 فبراير 2024 بالمتحف، إذ يروي الفيلم قصة متحف الإسكندرية القومي في قالب قصصي، ويركز على مبنى المتحف «قصر أسعد باسيلي» ومحتويات المتحف الأثرية ونشاطات المتحف المختلفة.