إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، برئاسة أحمد أبو همام، رئيس مجلس مدينة المنشاة، تنفيذ حملات إزالة ناحية دائرة المركز، تحت إشراف مسؤول الإشغالات، ومتابعة علاء أبو عليو نائب رئيس المركز، وفني التنظيم في الوحدة.

إزالة 3 حالات تعدٍ

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في منطقة البواريك، وناحية بندر المنشاة، تتمثل في مبانٍ مشيدة بالطوب البلوك، وفي السياق ذاته، كان قد أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، تنفيذ عدد من حملات الإزالة الفورية.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وجاء ذلك، في إطار توجيهات محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفة لقانون البناء، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.