وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

يستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الطلبات المُقدمة من قبل الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بـ وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024، التي يستمر التقديم فيها حتي يوم 31 من شهر يناير الجاري.

وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدد من الوظائف والتي من بينها وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024، منذ يوم 2 من شهر يناير الجاري، وتم استقبال الطلبات منذ يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه.

التخصصات المطلوبة للتقديم

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الوظائف الخاصة بمصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل 2024 والتي جاءت كالتالي:

1- معاون طبيب شرعي ميداني.

2- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

3- حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

4- معاون طبيب شرعي معملي.

كما أن هناك عدد من الأوراق يجب أن يقدمها الشخص الراغب في الالتحاق بوظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل والتي تتمثل في التالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

2- صور شخصية للشخص المُتقدم.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.