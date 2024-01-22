تخرج أول دفعة من طلاب كلية الطب بنظام «2+5» في سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الأجواء الإحتفالية لطلاب كلية الطب، الذين أنهوا دراسة بكالوريوس الطب والجراحة للعام الجامعي 2023-2024، وتعد أول دفعة من نظام «2+5»، إذ تكون سنوات الدراسة 5 سنوات وعامين للتدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب.

تخرج أول دفعة لطلاب كلية الطب بنظام «2+5»

وأعرب رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته بتخرج أول دفعة لطلاب كلية الطب بنظام «2+5»، الذي يهدف الي تأهيل الطالب علميًا وعملياً، إذ يدرس المواد الأساسية من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معاملها، ثم يأتي بعد ذلك، دراسة المواد الإكلينيكية من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة التي تتم داخل قاعات الكلية، والتدريب الإكلينيكي داخل أقسام المستشفيات الجامعية، وذلك طبقًا لبرنامج تعليمي يتماشى مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب في العالم.

وأكد أنّ خريجي كلية الطب جامعة سوهاج، على قدر كبير من الكفاءة، مما سيمكنهم من المشاركة في خدمة مجتمعهم ووطنهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أنّ الفرص في المجال الطبي في مصر في تزايد مستمر.

التقاط الصور التذكارية

جدير بالذكر أنّ طلاب سوهاج حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيراً عن فرحتهم، ولتكون ذكرى لهذا اليوم المميز، إذ احتفل الطلاب ابتهاجًا بتلك المناسبة التي لن تتكرر مرة أخرى، كما حرصوا على إلقاء كلمات الشكر لأساتذتهم وأسرهم الذين دعموهم وساندوهم للوصول لهذا اليوم، الذي يعد حصاد سنوات من الجهد والتعب.