حل امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، من أداء امتحان الهندسة، وتقدم «الوطن» خلال هذه السطور حل أسئلة الامتحانات، ليتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم وتقدير الدرجات التي سيحصلون عليها.

الامتحان سهل

يقول عماد حسن، معلم أول الرياضيات في محافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن امتحان الهندسة اليوم جاء سهلا ومباشرا، بدون أي صعوبات أو أسئلة محيرة، ويُعتبر في مستوى الطالب المتوسط والأقل من المتوسط أيضًا، مضيفا «أتوقع أن يكون الطلاب قد تمكنوا من حل الامتحان بسهولة، وفي وقت أقل من الوقت المحدد، حيث خرج كثيرون بعد انتهاء نصف الوقت».

ويشير «حسن»، إلى أن الامتحان كان في متناول طلاب الصف الثالث الإعدادي، وحل ورقة الأسئلة كالتالي: