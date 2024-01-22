«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الكيمياء للصف الأول الثانوي بالجيزة

زعمت صفحات الغش الالكتروني عبر «تليجرام» أسئلة مزعومة لامتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، والذي يؤديه الطلاب اليوم يأتي ذلك بعد مرور دقائق من توزيع أوراق الأسئلة في اللجان على الطلاب، مطالبين بسرعة إرسال الإجابات علي صفحات الغش.

تداول أسئلة الكيمياء للصف الأول الثانوي

ومن جهته، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنَّ غرفة العمليات بالمديرية تتابع تداول أسئلة امتحانات المزعومة لامتحان الكيمياء الصف الأول الثانوي بالجيزة والتي قيل إنّها نفس أسئلة الامتحان الذي يؤديها الطلاب باللجان، للتحقق منها ومن صحتها، مشيرًا إلى أنَّه في حالة التأكّد منها سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

مكافحة الغش الإلكتروني

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ هناك توجيهات بمنع دخول من التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش داخل لجان، سواء مع الطلاب أو الملاحظين باللجنة، مشيرًا إلى أنّه في حالة التأكّد من الأوراق المتداولة سيتم التوصل إلي الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره على جروبات الغش.

وتابع المصدر أنَّه وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة علي الطلاب لكل من قام بتصوير أو تروّيج ورق الأسئلة على جروبات الغش والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.