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مسؤول أممي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
11:13 ص | الإثنين 22 يناير 2024
الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الانسان

الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الانسان

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الانسان، أنه لا حل دون تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاحتلال يعوق إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة

وأضاف الدكتور هيثم أبو سعيد، خلال لقاء بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعنتا كبيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تجاه الوضع الحالي في قطاع غزة، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

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بقلم هانى حسن