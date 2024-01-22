إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة في حملات بوسط العريش

شن مجلس مدينة العريش، مكونة من قسم الإدارة الهندسية والبيئة والتجميل، والتزيين العمراني والإرشادات، وسكرتارية المجلس، حملة للتفتيش على المناطق الجنوبية والشرقية لوسط مدينة العريش، لملاحقة المخالفين لقانون البناء، بناءً على التعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

هدم مبان مخالفة بمنطقة العبيدات

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنّ الحملة أسفرت عن إزالة 7 مبان بمنطقة العبيدات القريبة من حي السمران بوسط العريش، وذلك لمخالفتها قانون البناء، فيما جرى تسجيل محاضر للمخالفين للقانون من أهالي تلك المناطق، وذلك للعرض على الأقسام القانونية للبت في عمليات المخالفات والاعتداءات المباشرة على الأراضي.

تنفيذ قانون البناء بجميع المناطق

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنّ الحملات مستمرة، وقسم الإدارة والطوارئ يتابع بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، والتجمعات السكنية، أحوال البناء الجديدة، التي يجب أنّ تكون قانونية، بحسب قانون الترخيص الموجود في مجلس المدينة

جدير بالذكر أن مجلس مدينة العريش، هدم أسوارًا وبنايات في منطقة المساعيد منذ أيام، لاعتداء أصحابها على أملاك الدولة، وأعاد الأرض إلى شركة المياه والصرف الصحي، بعد تسجيل محاضر للمخالفين.