خطوات التقديم للحصول على العلاج ضمن التأمين الصحي في شمال سيناء

أوراق ميسرة وإجراءات يطلبها الموظف المختص بنظم المعلومات، بمستشفى التأمين الصحي في محافظة شمال سيناء، تجعلك تحصل على العلاج والكشف والدواء الملائم، بالمجان.

ويقول ياسر عزت، مدير إدارة نظم المعلومات بمستشفى التأمين الصحي في العريش، لـ«الوطن»، إنّ الأوراق المطلوبة، بسيطة ولكنها مهمة للحصول على الكشف والعلاج.

تجديد بطاقة التأمين الصحي بـ20 جنيهًا

ويضيف عزت أنّ الأوراق عبارة عن خطاب موجه من جهة العمل، يكون جديدا بتاريخ الكشف، وبطاقة التأمين الصحي تكون جديدة وسارية، في حالة انتهائها، يتم تجديدها في الحال برسم 20 جنيهًا يتم بعدها التقديم للكشف، وبعدها يتم التحويل إلى جميع المستشفيات التي تختارها، والتي تكون متعاقدة مع التأمين.

ويضيف الدكتور محمود راشد، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء لـ«الوطن»، أنّ من ينطبق عليهم العلاج بالتأمين، الموظفين العاملين بالدولة ،والمؤمن عليهم بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات، والمرأة المعيلة، والأرامل، وطلاب المدارس، والأطفال، ما قبل سن المدارس، الصيادين والفلاحين.

الكشف والعمليات الجراحية بالمجان

وتابع مدير فرع التأمين الصحي في شمال سيناء، بأنّ رسم الكشف جنيهًا، ويصرف العلاج من صيدلية التأمين، وجميع العلاجات متوفرة، وأيضًا يتم تحويل المريض إلى المستشفيات الأخرى، ومعامل التحاليل والأشعة، بحسب الخدمة المطلوبة ونوعية المرض، وتتم العمليات في المستشفى المختص بالمجان.