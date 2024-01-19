كاتبة في أدب الطفل: استخدام اللغة السهلة السليمة أهم أدواتي

قالت الدكتورة هالة الشاروني، ابنة الكاتب الكبير ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، إنها تكتب في أدب الطفل أيضا، حيث علمها والدها استخدام اللغة السهلة للطفل.

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده ومنة الشرقاوي: «شقيقي طبيب أسنان يعيش خارج مصر، ويكتب أيضا، ودرسنا جميعا المعجم، واستخرجنا الكلمات التي نتحدث بها في اللغة الدارجة، رغم أنها لغة عربية فصحى مثل الشباك، ويجري، فلم نستخدم كلمة يعدو ولكن يجري».

وتابعت الشاروني: «نتفادى أن نتسبب في جعل الطفل يبحث عن معاني الكلمات، حتى لا يترك الكتاب»، مشيرةً إلى أن والدها يعقوب الشاروني كان قاضيا ووصل إلى درجة رئيس محكمة، وهذا ما ذكره في كتاباته، حيث كتب أكثر من قصة متعلقة بالكتب.

وذكرت أنها أصدرت كتابا بعنوان «سر الحكاية» عن والدها، مواصلة: «كان يحكي لنا حكاية قبل النوم يوميا، وكان عدم حكاية الحكاية أقسى عقاب على قلبي، وعلى أخي كذلك، وعندما يحدث ذلك كنا نعتذر، أما أبي فلم يضربنا أبدا وكان رائعا معنا، وكان كثيرا ما يتنازل عن عقابه بسبب إلحاحنا».