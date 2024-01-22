ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في شرب القهوة؟.. مخاطر غير متوقعة

القهوة من المشروبات التي يحرص على تناولها كثير من الأشخاص في الصباح الباكر، لدرجة أنّ البعض لا يستطيع التخلي عنها، وقد يتم تناولها قبل طعام الإفطار، وهم لا يدركون مخاطر هذه العادة والأضرار التي تسببها للجسم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في شرب القهوة؟.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

هناك العديد من الأضرار التي تسببها القهوة للجسم عند الإفراط في تناولها، ومنها أنّها قد تؤدي إلى الشعور بالعديد من الأزمات الصحية، مثل رفع هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى الشعور بالتوتر، وقد يتسبب في زيادة الوزن وفق ما ذكرته رنا عامر، خبيرة التغذية، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج «هي وبس».

لم تقتصر أضرار الإفراط في تناول القهوة عند هذا الحد، فقد تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات في الهرمونات، إضافة إلى التعرض لنوبات القلق والشعور بالدوار، وحدوث إسهال والإصابة بالأرق والصداع والشعور بالعصبية الزائدة.

تناول القهوة على الريق

ويتناول بعض الأشخاص القهوة على الريق أو على معدة فارغة، ما قد يتسبب في العديد من المخاطر التي قد تكون مدمرة للجسم، وقد تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة، ما يسبب حدوث اضطرابات في المعدة وارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة والارتجاع، وفق ما ذكره موقع «healthline».

وعلى الجانب الأخر، قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تناول القهوة على الريق قد يتسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والتهاب المعدة نتيجة زيادة الحمض في جدار المعدة، حيث نصح الأشخاص بضرورة الابتعاد عن تناول القهوة مع السجائر على الريق، لأنها تسبب انسداد الشهية.