عالم أزهري يوضح حكم إفشاء أسرار الأزواج بعد الطلاق

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، الأزواج من نشر أسرار بعضهما بغرض إفساد حياة الطرف الآخر، لأن هذا التصرف يمنع من دخول الجنة، مستشهدا بحديث سيدنا النبي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: … وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. والآنك هو الرصاص المذاب.

وأوضح العالم الأزهري ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، في تصريحات صحفية: «يعني لو زوج أو زوجة تفرقا، يبقى يتفرقا ولا ينسوا الفضل بينهما، ويفتكروا لبعض يوم حلو، وميحولوش الأمر بينهم لمعركة كل طرف يحاول يشوه الثاني، فتلاقيهم يفعلون بالغيبة والنميمة، ما يوصلهم لأهدافهم وهي أن يبرئ المغتاب نفسَه من شيء، وينسبه إلى غيره، أو يذكر غيره بأنَّه مُشارك له، ورفع النَّفس وتزكيتها بتنقيص الغَيْر، وحسد من يثني عليه النَّاس ويذكرونه بخير، ولاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين».

وتابع قابيل: «البعض بيرتكب جرم كبير، فتلاقي زوج او زوجة أخطاوا في علاقتهم، وتوصلو للافتراق، ينشروا فضائح بعضهم، ويفضحوا ما أمر الله بستره وخاصة الاعراض، وهذا الأمر عاقبته عدم دخول الجنة، ومن يقوم به له حساب عسير عند الله سبحانه وتعالى»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات].

وأضاف أن الله عز وجل شبَّه من يخوض في أعراض الناس بمن يأكل لحم أخيه ميتًا؛ لتشمئز منه الأبدان وتعافه الأنفس السليمة، لافتا إلى أن هذا الفعل يعتبر من الكبائر، ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت -حين أسري بي- رجالًا لهم أظفار من نحاس، يخمشون بها وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم.

وشدد على ضرورة أن يقوم بهذا الفعل بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة، ويقوم بحذف ما نشره خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.