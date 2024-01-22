صرف معاشات فبراير المقبل بالعلاوة الاستثنائية بعد 10 أيام

يصرف 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات، بعد 10 أيام، معاشات فبراير 2024، متضمنًا صرف الشهر الخامس للعلاوة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، لأصحاب المعاشات.

زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات

واستحق أصحاب المعاشات، علاوة استثنائية في أكتوبر الماضي، التي صُرفت فعليًا في نوفمبر بأثر رجعي خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 300 جنيه، وتم الانتظام في صرفها على التوالي عن أشهر ديسمبر 2023 ويناير 2024.

صرف المعاشات بعد 10 أيام

وينتظر أصحاب المعاشات بعد 10 أيام، صرف معاشات شهر فبراير المُقبل، التي يكون فيها العلاوة الاستثنائية الخامسة التي تم إقرارها، كما يستحقوا أيضا خلال نفس العام الجاري زيادة سنوية يحددها القانون في أول يوليو من كل عام.

وحسب القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة المُقررة في شهر يوليو من كل عام، يبلغ نسبتها بحد أقصى 15% وفقًا للقانون.

ووفقًا لتصريحات خاصة من مصادر حكومية، هناك اتجاه من الحكومة لتبكير موعد صرف الزيادة السنوية، التي تكون في هذه الحالة، منحة بعدد الأشهر التي تصرف قبل موعد الزيادة في يوليو، تخفيفًا على أصحاب المعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.