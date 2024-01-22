تدريب 635 عضوا من الهيئة التمريضية بمحافظة سوهاج لتنمية مهاراتهم

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنّ مركز التدريب التمريضي المستمر بكلية التمريض اختتم دوراته التدريبية في المجال الصحي والتمريضي للعام الدراسي 2022-2023، وشارك بها 635 متدربا من الهيئة التمريضية بمختلف المراكز الصحية على مستوى المحافظة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض.

خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للمجتمع الجامعي

و أشاد رئيس جامعة سوهاج بما يقدمه المركز من خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للمجتمع الجامعي والخارجي، ودوره المهم في تطوير وتنمية مهارات وقدرات كل منسوبي المجال التمريضي، بما يتماشى مع رسالة الجامعة ورؤية الكلية كجهة تعليمية فى مجال التعليم والتدريب التمريضي، موجهًا بضرورة استحداث برامج تدريبية جديدة تتوافق مع احتياجات المتدربين ومتطلبات سوق العمل، وتتواكب مع كل ما هو جديد وحديث في المجال الصحي والتمريضي.

يعد المركز مصدر من مصادر التنمية الذاتية للكلية

وقالت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، إنّ المركز يحرص على الارتقاء بمستوى جودة مقدمي الخدمة التمريضية، وتوفير التعليم المستمر لكافة فئات الموارد البشرية داخل الكلية ولجميع العاملين بهذا المجال، حيث يعد المركز مصدر من مصادر التنمية الذاتية للكلية من خلال تقديمه لخدمات التدريب والاستشارات المهنية والعلمية والعملية لكافة المتدربين.

وأضافت أنّ المركز يقدم برامج تدريبية وتعليمية بناءً على احتياجات سوق العمل والمستفيدين من خدمات المركز، الأمر الذي يساهم في دعم قنوات التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات المجتمعية، وتعزيز المشاركة الفعالة مع المجتمع المحلي لتحسين العملية التعليمية، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال التمريض.