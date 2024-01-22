سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ بمحال الصاغة

استقرار كبير شهده سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 22-1-2024، حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن استقرار الأسعار في محال الصاغة، دون احتساب ضريبة ومصنعية، بالتزامن مع هدوء أسعار الذهب بداية التعاملات الصباحية، إذ شهدت الفترة الحالية تساؤلات مستمرة من جانب المواطنين بشأن أسعار السبائك الذهبية التي يقبلون عليها للاستثمار.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر سبيكة الذهب اليوم من وزن 1 وحتى 100 جرام، وهي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

- تسجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم الأحد 4220 جنيها.

- تبلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 10535 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 21 ألفا و70 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- فيما تبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام 421 ألفا و400 جنيه.

- وعن سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 42 ألفا و140 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم الأحد إلى 210 آلاف و700 جنيه.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 تسجل 84 ألفا و280 جنيها.

- ويسجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 42 ألفا و140 جنيها.

- وتبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 131 ألفا و56 جنيها.