ارتفاع الطلب على شراء السبائك الذهبية.. ما السبب؟

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنّ الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية تزايد في مصر نشكل ملحوظ.

ارتفاع الطلب على السبائك لـ60%

وبيّنت المؤسسة في بيان عنها، أنّ الطلب على السبائك والعملات الذهبية ارتفع مؤخرا وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب، مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، موضحة أنّ النصف الأول من العام شهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.

وأرجعت «جولد بيليون» سبب الارتفاع الكبير في الطلب على شراء الذهب، إلى التوترات الناتجة عن الحرب في فلسطين، والتخوفات من وضع الاقتصاد والتضخم.