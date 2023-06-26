«التموين»: اعتبار السبائك الذهبية أقل من 100 جرام «مشغولات» يدعم الصناعة

اعتبر ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن قرار اعتبار السبائك مشغولات ذهبية أمر يعيد توزيع المبيعات في السوق، وأن السبائك البالغ وزنها 100 جرام فأقل أصبح عليها طلب مثل المشغولات.

دعم صناعة الذهب

وأكمل «فرج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة ON: «هدف قرار اعتبار السبائك الذهبية أقل من 100 جرام مشغولات ليس لجمع الضرائب، وأن قرار الوزير باعتبار السبائك أقل من 100 جرام مشغولات ذهبية يدعم صناعة الذهب».

وتوقع «فرج» ارتفاع أسعار الذهب مدعوماً بزيادة الطلب في الأعياد والمصحوب بزيادة المسحوبات في عيد الأضحى المبارك في المتوسط للجرام خمسون جنيها.

زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من شهر يوليو المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الصادر برقم 94 لسنة 2023.