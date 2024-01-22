دعاء للأم المتوفية.. «اللهم أسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن»

دعاء للأم المتوفية، من الأدعية التي يبحث عنها المسلم، خاصة أنّ دار الإفتاء المصرية، أكدت على أهمية الدعاء للميت، مشيرة إلى أن الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة، والدعاء بابه واسع.

الدعاء للأم المتوفية من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقدمها الأبناء لأمهاتهم بعد وفاتهن، فالدعاء ينفع الميت ويدخله الجنة، وأكد على ذلك علماء الدين والدعاة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أهمية الدعاء للميت، وقالت إنّ الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة، وأنّ الدعاء بابه واسع، ويمكن الدعاء للأم المتوفية بأي صيغة.

دعاء للأم المتوفية

وعن دعاء للأم المتوفية، أكدت الإفتاء أنّ الدعاء يكون بأي صيغة يفتح الله تعالى بها على من يدعو، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» بعض صيغ الدعاء بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي، كما يلي.

دعاء للأم المتوفية وجميع المسلمين

واستمرارا للحديث عن دعاء الأم المتوفية، يمكن ترديد الأدعية التالية:

- اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود.

أدعية للأم المتوفية

ومن بين الأدعية التي تصلح لتكون دعاء للأم المتوفية: «اللهم أمنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، أجعل نفسه آمنة مطمئنة، اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وبجود رضوانك واثقة، وإلى أعلى درجاتك سابقة، اللهم اجعل عن يمينها نورا حتى تبعثها أمنة مطمئنة في نور من نورك».

- اللهم أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، اللهم اعفو عنها فإنك القائل ويعفو عن كثير، اللهم اجعلها من الذين سعدوا في الجنة، خالدين فيها ما دامت السموات والأرض.

- اللهم إنّها جاءت ببابك وأناحت بجنابك، فجُد عليها بعفوك وإكرامك وجود إحسانك، اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

دعاء للأم الميتة

ويمكن للمسلم أن يدعو ربه بما يشاء، ومن بين تلك الأدعية، دعاء للأم المتوفية بصيغة: «اللهم أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها وأنزلها منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين».

- اللهمّ من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ يمن كتابهم، ويسر حسابهم، وثقل بالحسانات ميزانهم، وثبت على الصراط أقدامهم، وأسكنه في أعلى الجناات بجوار حبيبك ومصطفاك، صلى الله عليه وسلم.