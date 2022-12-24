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«النصر».. قلعة الصناعات الكيماوية (ملف خاص)

كتب:

 محمد مجدى
09:07 م | السبت 24 ديسمبر 2022
قلعة الصناعات الكيماوية

قلعة الصناعات الكيماوية

تحتفل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فى هذه الأيام، بـ«اليوبيل الذهبى» لها، بعد مرور 50 عاماً على إنشائها فى عام 1972، وهى إحدى أعرق وأكبر شركات «الخدمة الوطنية»، بانتهاء إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية فى مجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية فى أبورواش بمحافظة الجيزة، الذى يُعتبر بداية 3 مُجمعات صناعية عملاقة تابعة لـ«شركة النصر»، فى كل من أبورواش فى الجيزة، وكوم أوشيم فى الفيوم، والعين السخنة.

وتعمل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تعميق التصنيع المحلى فى المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية، بما يُلبى الاحتياجات الداخلية للبلاد، والعمل على التصدير للخارج؛ حيث تُصدر «النصر» منتجاتها لأكثر من 55 دولة حول العالم.

انتهاء تنفيذ مصنعين جديدين في «اليوبيل الذهبى» لإحدى أعرق شركات «الخدمة الوطنية» 

وتُسخّر «شركة النصر» قدراتها الإنتاجية فى مجال الكيماويات فى المشروعات الإنتاجية التى تعود بالنفع على الدولة، ومنها الغازات الطبية، لتلبية احتياجات المستشفيات المختلفة سواء العسكرية أو المدنية، فضلاً عن إنتاج الغازات المُستخدمة فى عمليات صناعية عدة. كما تعمل الشركة، أيضا، على إنتاج أحدث الأسمدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من الأسمدة المختلفة، فضلاً عن المخصبات الزراعية وغيرها، فى إطار جهودها لدعم المزارع المصرى، وتخصيب الأراضى، والمساعدة على مقاومة أمراض النباتات المختلفة، والآفات.

وأيضاً تعمل مصانع الكلور والشبّه، التابعة لـ«النصر»، فى تغطية احتياجات 31 شركة مياه شرب وصرف صحى، وإنتاج مستلزمات لشركات الكهرباء والسكر والغزل والنسيج والورق.

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بقلم  محمد مجدى