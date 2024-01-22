«الأرصاد» عن حالة الطقس غدا: أجواء ممطرة وغير مستقرة على أغلب الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيسوده أجواء غير مستقرة وممطرة على جميع محافظات الجمهورية، بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة العظمي والصغري.

أمطار غزيرة في حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي صادر عنها، أن هناك أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة تسود حالة الطقس غدا، بسبب تأثير المنخفض الجوي والكتل الهوائية القادمة من جنوب أوربا، والتي تعمل على انخفاض الحرارة بنحو 7 درجات سواء كانت الصغرى أو العظمى، مع تكاثر السحب المتوسطة والعالية منذ ساعات الصباح الباكر، يصاحبها أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات «الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- خليج السويس- الإسماعلية- خليج العقبة- السويس- شمال ووسط سيناء- القاهرة الكبرى- الفيوم- المنوفية- بنى سويف- المنيا- الوادي الجديد».

زيادة نشاط الرياح

وأشارت إلى أن حالة الاضطربات الجوية، يتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعاتها نحو 70 كيلومترا في الساعة، وذلك في طقس الثلاث أيام المقبلة، في ظل استمرار التحذيرات من الملاحة البحرية على البحر المتوسط في طقس غدا بسبب ارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.