الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة لمدة 72 ساعة بالقاهرة والمحافظات

في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية في حالة الطقس اليوم وحتى الأيام المقبلة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية والرابطة بين المحافظات وذلك بدءا من اليوم، إذ تؤدي إلى انخفاض معدلات الرؤية الأفقية خاصة في الطرق والمناطق المفتوحة لذا يجب توخي الخذر اثناء القيادة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، وجود نشاط للرياح بسرعات تصل لـ70 كيلومترًا في الساعة، تعمل على إثارة الرمال المثيرة والأتربة اليوم على غرب البلاد وجنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لانخفاض معدلات الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ومستمرة لمدة 72 ساعة على تلك المناطق.

تحذير لمرضى حساسية الصدر والعيون

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والذين يعانون من امراض حساسية العيون من نشاط الرياح بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام على تلك المحافظات، كما حذرت قائدي المركبات على الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور في حالة انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بسبب نشاط الرياح وسرعاتها.