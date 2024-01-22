تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» عن مدينة صيدا اللبنانية.. الأكثر عراقة وأصالة (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً بعنوان «مدينة صيدا اللبنانية.. الأكثر عراقة وأصالة»، حول المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وهي ثالث أكبر مدينة في لبنان، بعد بيروت وطرابلس، ومن أكثرها أهمية وأعرقها تاريخاً.

«صيدا».. أسسها الكنعانيون على البحر المتوسط

وتعتبر مدين صيدا من أقدم المدن التي أسسها الكنعانيون على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وخاضت لقرون طويلة منافسة مع مدينة صور، في جنوب لبنان أيضاً، حول دور العاصمة السياسية والاقتصادية للدويلات الكنعانية التي قامت على الساحل الشرقي للبحر المتوسط خلال فترات تاريخية سابقة.

منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد، تعرضت المدينة لاجتياحات عديدة أرهقتها سياسيا واقتصاديا وأدت إلى تراجع مكانتها، فقد غزاها الآشوريون ثم شعوب البحر فالملك البابلي نبوخذ نصر ثم الامبراطور الأخميني الفارسي قمبيز الثاني ثم الإسكندر المقدوني، وبعده البيزنطيون.

جدران صيدا تحكي تاريخ الحروب الصليبية

ولم تسلم المدينة الساحلية من الكوارث الطبيعية، حيث تعرضت لعدة زلازل عبر تاريخها، كان لبعضها آثار فادحة، وعندما دخل المسلمون صيدا، بعد الفتح الإسلامي للشام، ورغم أنها أعتبرت بلدة صغيرة، إلا أنها شهدت العديد من المعارك، ومنها الحروب الصليبية، التي مازالت آثارها ماثلة على جدران المباني القديمة في صيدا.