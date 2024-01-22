تعليمات لمراكز تحكم الكهرباء بتطبيق مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات إلى مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، بشأن التعليمات الجديدة الخاصة بمواعيد تخفيف الأحمال عقب انتهاء امتحانات نصف العام يوم 24 يناير الجاري.

مواعيد تخفيف الأحمال

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وجهت مراكز التحكم بالعودة إلى المواعيد القديمة لتخفيف الأحمال قبل بدء امتحانات نصف العام، من الساعة 11 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وذلك بداية من يوم الخميس المُقبل 25 يناير.

تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا

وطبقًا للمواعيد الجديدة لـ تخفيف الأحمال، سيتم التخفيف لمدة ساعة بشكل يومي لكل منطقة في جميع المراكز والقرى والمدن على مستوى الجمهورية.

وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري، ثم تعود مواعيد تخفيف الأحمال إلى المواعيد القديمة، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء والذي أقر وقف تخفيف الأحمال ليلا حتى 24 يناير استجابة لأولياء الأمور وأعمال الامتحانات.