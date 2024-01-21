خريطة تخفيف الأحمال في مركز شبين الكوم بالمنوفية.. 26 منطقة

يبحث العديد من المواطنين، عن مواعيد قطع الكهرباء في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد تغيير جدول تخفيف أحمال الكهرباء، منذ 9 فبراير الماضي، ويستمر حتى 24 يناير المقبل، استجابة لأولياء الأمور لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات الكهرباء بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، ستنتهي مع نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 24 يناير المقبل، ومن المقرر تغيير الخطة وفقًا للجدول الذي ستعلنه وزارة الكهرباء، وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء في مركز شبين الكوم بالمنوفية:

من الساعة 2 حتى 3 مساءً

انقطاع الكهرباء في مغذيات «مساكن الماي، الأوقاف 2، مساكن المصنع، الأوقاف 1، البشاير 2».

من الساعة 2 حتى 4 مساءً

مغذيات كلا من «برهيم، منوف 2، البتانون 1، البتانون 2، مليج 2، الدالتون، شبرا خلفون».

من الساعة 3 حتى 5 مساءً

مغذيات كلا من «ميت خلف 3، ميت خلف 1، شنوان 4».

من الساعة 4 حتى 5 مساءً

مغذيات كلا من «السوق 1، حوض الجزيرة 1، المدينة القبلية 5، حوض الجزيرة 2، مليج 2، السوق 2، حمدي قنديل 1، الصالة المغطاة، المدينة القبلية 1 و9، شبين البحرية 1، 2، 3، 4، كفر المصيلحة 1، 2، 3».

أماكن لن تتأثر بتخفيف الأحمال

«قرية ميت خاقان 3، 4، وأبو مشهور ومنوف 1 وبتبس، ومنشية عصام، وقرية ميت خلف 2، 4، وقرية شنوان 2، 3».