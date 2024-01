انهيار أرضي يدفن 50 شخصا وزلزال بقوة 4.8 درجة في الصين

تسبب انهيار أرضي في مقاطعة يوننان الجبلية جنوب غربي الصين اليوم، إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وفقد العشرات، في حين دفن الانهيار الأرضي نحو 50 شخصًا وأجبر على إجلاء 200 آخرين.

وجرى العثور على 8 جثث من المفقودين بعد الانهيار الأرضي ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرته صحيفة تشاوتونغ ديلي، وهي وسيلة إعلام محلية مملوكة للدولة.

A total of 47 people from 18 families were buried following a deadly landslide in villages in Zhaotong, Southwest China’s Yunnan Province on Monday based on a preliminary investigation, according to China Central Television. Rescue efforts remain underway. https://t.co/TuwaQk2uHj pic.twitter.com/fThdnnBK5D