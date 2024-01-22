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انهيار أرضي يدفن 50 شخصا وزلزال بقوة 4.8 درجة في الصين

كتب:

سارة ثروت
01:54 م | الإثنين 22 يناير 2024
انهيار أرضي في الصين

انهيار أرضي في الصين

تسبب انهيار أرضي في مقاطعة يوننان الجبلية جنوب غربي الصين اليوم، إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وفقد العشرات، في حين دفن الانهيار الأرضي نحو 50 شخصًا وأجبر على إجلاء 200 آخرين.

وجرى العثور على 8 جثث من المفقودين بعد الانهيار الأرضي ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفق ما ذكرته صحيفة تشاوتونغ ديلي، وهي وسيلة إعلام محلية مملوكة للدولة.

انهيار أرضي يقتل 8. ويدفن 50 شخصا في الصين

وبحسب شبكة «ال بي بي سي» البريطانية، لم يُعرف على الفور سبب الانهيار الأرضي، حيث عانى الناجون وعمال الإنقاذ من الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المتوقع أن تستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة على الأقل.

ووقعت الكارثة قبل الساعة السادسة صباحا في وقت مبكر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في قرية ليانغشوي، التابعة لبلدة تانغفانغ في مقاطعة تشنكسيونغ.

وذكرت إدارة الدعاية بالمقاطعة، أنّ جهود الإنقاذ جارية للعثور على الضحايا المدفونين في 18 منزلا منفصلا.

وقال أحد القرويين لوسائل الإعلام المحلية، إنّ معظم السكان إما من كبار السن أو الأطفال، وحدث الانهيار بينما كان الكثير من الناس نائمين صباح الاثنين، مضيفا: «كان الصوت عاليا للغاية، وكانت هناك هزة أيضا، وشعرت وكأنّها زلزال كبير».

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإنقاذ وهم يسيرون على أكوام من الأنقاض على خلفية الجبال المغطاة بالثلوج. وشوهدت المتعلقات الشخصية متناثرة بين البناء المنهار.

زلزال يضرب الصين

وفي نفس الوقت، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين اليوم، حسب ما ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني (CENC).

وجاء الانهيار الأرضي بعد ما يزيد قليلا عن شهر من أقوى زلزال تشهده الصين منذ سنوات والذي ضرب الشمال الغربي في منطقة نائية بين مقاطعة قانسو وتشينغهاي.

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بقلم سارة ثروت