فقدان 30 شخصا في انهيار أرضي بمنجم شمال ميانمار

كشفت سلطات ميانمار عن فقدان أكثر من 30 شخصا عقب وقوع انهيار أرضي في منجم بشمال البلاد، ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الاثنين، عن قائد فريق الإنقاذ قوله إن نحو 34 عاملا جُرفوا في بحيرة عندما وقع انهيار أرضي بالقرب من قرية مانا، بينما أصيب 8 من العمال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انهيار سابق

يشار إلى أنه في يوليو 2020، لقي ما لا يقل عن 162 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي بنفس المنطقة، في ماينمار، بينما خلف حادث وقع في نوفمبر 2015 مصرع 113 شخصا.