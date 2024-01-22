بتكلفة مليون و500 ألف.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف حي ثانٍ بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الأستاذ شعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثانٍ الزقازيق أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية؛ للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

إزالة أي معوقات تقف حائلا أمام تنفيذ الأعمال

كلف محافظ الشرقية رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتلافي عدم وجود أي مشكلات.

تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجنانه

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس حي ثان الزقازيق أنه جار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجنانه وتفريعاته بمنطقة حسن صالح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 باعتماد مالي مليون و500 ألف جنيه على مساحة 4000 متر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد شوارع المدن والقرى في محافظة الشرقية تكثيفا لأعمال النظافة والتجميل، وتحديدا في مدخل مدينة الحسينية لإظهار المدينة بالشكل الجمالي، وفي مدينة القرين تتواصل أعمال النظافة مع تكثيف الحملات لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من الطرق.