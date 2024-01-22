«الجيل»: كلمة الرئيس السيسي لنظيره الصومالي عبرت عن إرادة الشعب المصري

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، والأمين العام لمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة،بقصر الاتحادية، والذي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد"هجرس" فى بيان له ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت معبرة عن إرادة الشعب المصري، ودور مصر التاريخي فى حماية أشقائها والحفاظ على مقدراتهم من الطامعين، لافتا إلي أن الصومال دول عربية شقيقة تجمعها مع مصر روابط واواصر تاريخية.

حزب الجيل الديمقراطي

وشدد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن مواقف مصر التاريخية فى مختلف القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجهها الدول الشقيقة، نجحت فى استعادة ريادتها اقليميا ودوليا، وأكدت دورها الرائد والمحوري فى منطقتها.

ولفت "هجرس" إلي أن الشعب المصري بمختلف أطيافه يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة، داعما كل قراراتها التي تتعلق بحماية الأشقاء، والحفاظ على اراضيهم مستقلة مستقرة بعيدا عن النزاعات والصراعات، التي يمكن أن تتوسع رقعتها حال لم تتدخل مصر قلب العروبة النابض لوقفها.