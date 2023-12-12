«الجيل الديمقراطي»: «المتحدة» هي الجندي المجهول في الإقبال الكثيف على التصويت

قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت بمثابة الجندي المجهور وراء الإقبال الكثيف الذي شهدته لجان انتخابات الرئاسة 2024 في كافة محافظات الجمهورية

تغطية حيادية للانتخابات الرئاسية

وأضاف الشهابي في تصريح لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة للإعلام لم تكتف بمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لمرشحي الرئاسة الأربعة، بل قامت بتغطية إعلامية حيادية للمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها الأحزاب السياسية، وكذلك الفعاليات الخاصة بالحملات الرسمية للمرشحين، متابعًا: «أكدت المتحدة من خلال تغطيتها أنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كافة المرشحين».

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن منصات المتحدة المختلفة سواء كانت قنوات تليفزيونية أو صحف نقلت التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، بما دفع الشعب المصري بالتلاحم مع قيادته السياسية من خلال النزول والمشاركة في التصويت للحفاظ على المكتسبات والانجازات التي جنتها مصر خلال السنوات الماضي.

نسب إقبال غير مسبوقة

وأشار كذلك إلى دور تلك المنصات المهم في الإعلان عن رفض الدولة القاطع للمخططات الصهيو-أمريكية في تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وهو انعكس على المواطن فخرا وعزا واعتزازا بموقف بلاده القوي، ما جعله يصطف بمختلف فئاته العمرية فى طوابير متراصة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مما جعل نسبة المشاركة غير مسبوقة.