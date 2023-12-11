رئيس «الجيل الديمقراطي»: النشاط الحزبي ساهم في ارتفاع نسب المشاركة بالانتخابات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن نسبة المشاركة الكبيرة في التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي تجاوت 45% حتى الآن متوقعة من الشعب المصري، الذي أثبت على مدار التاريخ أنه صاحب جينات حضارية تدفعه للالتحام بوطنه في وقت التحديات والأزمات.

نسب المشاركة في التصويت غير مسبوقة

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك النسبة العالية غير مسبوقة في الانتخابات المصرية التي أجريت من قبل، مشيرا إلى عدة أسباب لارتفاع نسب المشاركة؛ منها إدراك الشعب المصري للتحديات العالمية والإقليمية خاصة في ضوء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما أخلفه من تهديدات على الأمن القومي المصري نتيجة محاولات أصحاب المخططات الصهيو-أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء: «الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات بمثابة رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقادر على ممارسة الديمقراطية».

النشاط الحزبي ساهم في زيادة نسب المشاركة

وأكد أن النشاط الحزبي الواسع من أهم العوامل التي شجعت المصريين على التوافد بكثافة على لجان التصويت، إذ تواجد أعضاء وممثلو الأحزاب في كافة المحافظات خلال الفترة الماضية لعقد المؤتمرات الحاشدة التي تحث المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ووجه رسالة شكر إلى الإعلام المصري المحلي نظرًا لدوره النزيه المشرف في الدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة، وكذلك لعرض أخبار التوافد على اللجان الانتخابية أول بأول لحث كافة المواطنين على التصويت.