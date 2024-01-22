رئيس الصومال: ننتمي لقانون دولي يحكم آلية تعامل الدول مع بعضها البعض
كتب:
هانى حسن
02:41 م | الإثنين 22 يناير 2024
رئيس جمهورية الصومال خلال اللقاء
قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّ أرض الصومال ظلت تبحث عن الاعتراف بها لمدة 31 عامًا، وهذا أمر غير ممكن، فالاعتراف بأرض الصومال لا يقوم على دول منفردة مثل اعتراف إثيوبيا.
وأضاف رئيس الصومال، خلال لقاء خاص بشاشة القاهرة الإخبارية: «نحن ننتمي إلى النظام العالمي والقانون الدولي الذي يحكم كيفية تعامل الدول مع بعضها البعض، لذلك، فمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال حطمت المستقبل المشرق الذي كان يسطع في إفريقيا بأكملها، إذ ناقشنا التكامل الاقتصادي والأمن المشترك وتطوير الخطط التي تربط جميع الدول وكنا سنتخلص من مشكلة الحدود وكنا سنعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص».
وتابع: «كانت هناك ثقة تمّ بناؤها لذلك فهذه المذكرة قضت على كل هذه الآمال وأوجدت ظلًا من الخوف وانعدام الثقة وأعادتنا للوراء تاريخيا، إلى العداء الذي يعود إلى قرون بين الصومال وإثيوبيا».