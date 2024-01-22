رئيس الصومال: ننتمي لقانون دولي يحكم آلية تعامل الدول مع بعضها البعض

قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّ أرض الصومال ظلت تبحث عن الاعتراف بها لمدة 31 عامًا، وهذا أمر غير ممكن، فالاعتراف بأرض الصومال لا يقوم على دول منفردة مثل اعتراف إثيوبيا.

وأضاف رئيس الصومال، خلال لقاء خاص بشاشة القاهرة الإخبارية: «نحن ننتمي إلى النظام العالمي والقانون الدولي الذي يحكم كيفية تعامل الدول مع بعضها البعض، لذلك، فمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال حطمت المستقبل المشرق الذي كان يسطع في إفريقيا بأكملها، إذ ناقشنا التكامل الاقتصادي والأمن المشترك وتطوير الخطط التي تربط جميع الدول وكنا سنتخلص من مشكلة الحدود وكنا سنعمل على تسهيل حركة البضائع والأشخاص».

وتابع: «كانت هناك ثقة تمّ بناؤها لذلك فهذه المذكرة قضت على كل هذه الآمال وأوجدت ظلًا من الخوف وانعدام الثقة وأعادتنا للوراء تاريخيا، إلى العداء الذي يعود إلى قرون بين الصومال وإثيوبيا».