نائب «التنسيقية»: الألعاب الإلكترونية مصدر مهم للدخل القومي في الدول الكبرى

قال الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن الألعاب الإلكترونية أحد المصادر المهمة للدخل القومي في الدول الكبرى، وهي مجال للمنافسة الاقتصادية والصراع الثقافي، وفي الحالتين يمكن لمصر تحقيق مكاسب؛ سواء عوائد اقتصادية أو دعم الهوية.

المنافس في مجال الألعاب الإلكترونية

وأضاف «جلال»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة دراسة حول الألعاب الإلكترونية «مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا يجب أن نقلق وأن تكون مقاربة التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وهي محاولات المنع والحجب».

وقال «جلال»، إن حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية حاليًا يصل في بعض التقديرات إلى 245 مليار دولار، وسيزيد إلى حوالي 130 مليارا خلال أربع سنوات، بينما نصيب مصر منه ضئيل للغاية.

وأكد نائب التنسيقية، أن الألعاب الالكترونية أمر واقع لابد من الاهتمام به، وخلال سنوات ستكون الرياضات الإلكترونية مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية.

سوق الألعاب الإلكترونية

واختتم «جلال»، كلمته قائلًا: «لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب، عبر تهيئة بنية تحتية حقيقية من الآن، وإلا قد نخرج من هذا السوق العالمي خلال سنوات، بينما يفترض أن تهتم رؤية مصر 2030 بهذا الموضوع».