نائب «التنسيقية»: الألعاب الإلكترونية صناعة تحتاج للدعم ووسيلة فعالة للتعلم

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة متكاملة، وكثيفة العمالة، مشددا على ضرورة دعم هذه الصناعة بالتكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص عمل متعددة في مجالات كالبرمجة، والتصميم الفني، والتأليف الموسيقي، والكتابة السردية.

وأضاف نائب التنسيقية، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة «الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها»، أنه يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تكون وسيلة فعّالة للتعليم والتوعية، حيث تقدم طرقًا تفاعلية وممتعة للتعلم.

مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب الإلكترونية

وأوضح «مصطفى»، أنه في 2018 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق «مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب الإلكترونية»، ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذة المبادرة مرة واحدة فقط، ومن 2013 معهد تكنولوجيا المعلومات تنظم فعاليات الملتقى المصري لمطوري الألعاب الإلكترونية، ووصلت هذا العام لتنظيم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023.

وشدد «مصطفى»، فى ختام كلمته، على ضرورة أن يكون للدولة المصرية مركز ألعاب إلكترونية لديها إمكانيات متطورة من أستديوهات خاصة لتطوير الألعاب الإلكترونية، والتسجيل الصوتي، وأدوات المؤثرات الحركية والبصرية، وأماكن مخصصة للتعليم والتدريب على مهارات هذا القطاع، وحاضنات أعمال للشركات الناشئة في هذا المجال.