«حياة كريمة» تبدأ مشروع الغاز الطبيعي في قرية أم دومة بسوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ضمن أعمال الجمهورية الجديدة بالوحدة المحلية لقرية أم دومة، القرية النموذجية الأولى بمحافظة سوهاج، والقرى التابعة لها بإشراف علي محمود صدقة، رئيس الوحدة المحلية بأم دومة.

البدء بمشروع الغاز الطبيعي بأم دومة بسوهاج

حيث تم البدء بمشروعات قطاع الغاز الطبيعي حيث جرى بدء العمل في حفر وتوصيل خط الغاز الطبيعي في قرية الدويك، ونجع سعيد ونجع عطية موسى بطول الطريق من قرية أم دومة حتى قرية الدويك.

تمهيد الطرق وإعادتها لأصلها بسوهاج

وأوضحت المهندسة هويده الشافعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لـ«الوطن»، أنّ أعمال البدء بحفر أعمال الغاز الطبيعى بالقرى المستهدفة تمت كان بوجود صلاح محمد المشرف على الأعمال، كما تم التنبيه على الشركة المنفذه برد الشئ لاصله وتسوية الطرق وتمهيدها بعد الانتهاء من المشروعات، لتظل الطرق ممهدة لراحة وخدمة المواطنين.