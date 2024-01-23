شيرين رضا تشارك في موسم رأس السنة بـ4 أفلام سينمائية

تعيش الفنانة شيرين رضا، انتعاشة فنية، خلال الفترة الحالية، من خلال المشاركة في 4 أفلام سينمائية، تعرض بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

فيلم «أبو نسب»

بدأت شيرين رضا، موسم رأس السنة، في فيلم «أبو نسب»، الذي عرض في 17 يناير الماضي، إذ شاركت في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكداوني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، محمد لطفي، محمد ثروت، محمد رضوان، علاء مرسي، حاتم صلاح، ماجد المصري، أحمد فهيم.

فيلم «مقسوم»

كما تشارك شيرين رضا، في بطولة فيلم «مقسوم»، الذي عرض منذ أيام في السينمات، بجانب ليلي علوي، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، نوران أبو طالب، محمد شاهين، سيد رجب، محمد ممدوح، لافينيا نادر، نانسي علم الدين.

فيلم «المكلة»

طُرح لشيرين رضا، منذ يومين، فيلم «المكلة» لهالة صدقي، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، إذ تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

فيلم «رحلة 404»

وتنتظر شيرين رضا، عرض فيلم «رحلة 404» يوم 31 بالسينمات، التي تشارك في بطولته بجانب مني زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، عارفة عبد الرسول، نورا شعيشع.